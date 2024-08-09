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مصادر تكشف: حماس طالبت بالإفراج عن مروان البرغوثي

Lebanon 24
09-08-2024 | 06:04
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أفادت مصادر سكاي نيوز عربية بأن حركة حماس طالبت، في مفاوضات صفقة التبادل، بقوة بإطلاق سراح القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، وقادة الفصائل الفلسطينية الأخرى، ضمن المرحلة الأولى لصفقة التبادل.

وأشارت المصادر إلى أن مطلب حماس لقي قبولا ودعما من الوسطاء والجانب الأميركي الداعي إلى فكرة السلطة المتجددة كون مروان البرغوثي يمثل التيار الوطني ويلقى قبولا شعبيا واسعا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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وأضافت مصادر سكاي نيوز عربية أن مطلب حماس بإطلاق سراح البرغوثي جاء من قناعة الحركة بعدم قدرتها على العودة للحكم في غزة وتعتبر أن البرغوثي الأقرب والأكثر أمنا لها كمظلة للحكم في غزة.
 
 
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