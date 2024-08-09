أول رحلة مشتركة لهاريس وبادين منذ أن أنهى الأخير ترشيحه

سيقوم الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته الرئيس كامالا هاريس الأسبوع المقبل بأول رحلة لهما معاً منذ أن أنهى بايدن ترشيحه وحملت هاريس لواء الحزب الديمقراطي.



أعلن البيت الأبيض صباح الجمعة أن بايدن وهاريس سيتوجهان إلى ولاية ماريلاند في 15 آب لعقد اجتماع "لمناقشة التقدم الذي يحرزونه لخفض التكاليف على الشعب الأميركي". لم يكشف عن الموقع حيث سيعقد الاجتماع أو مزيد من التفاصيل حول الرحلة. (العربية)

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