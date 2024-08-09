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عربي-دولي
أول رحلة مشتركة لهاريس وبادين منذ أن أنهى الأخير ترشيحه
Lebanon 24
09-08-2024
|
06:50
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سيقوم الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته الرئيس كامالا هاريس الأسبوع المقبل بأول رحلة لهما معاً منذ أن أنهى بايدن ترشيحه وحملت هاريس لواء الحزب الديمقراطي.
أعلن البيت الأبيض صباح الجمعة أن بايدن وهاريس سيتوجهان إلى ولاية ماريلاند في 15 آب لعقد اجتماع "لمناقشة التقدم الذي يحرزونه لخفض التكاليف على الشعب الأميركي". لم يكشف عن الموقع حيث سيعقد الاجتماع أو مزيد من التفاصيل حول الرحلة. (العربية)
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