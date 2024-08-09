هل ستتسحب إسرائيل من رفح قريباً؟

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كشفت تقارير إسرائيلية اليوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي اقترب من إنهاء عمليته العسكرية في رفح، مشيرة إلى أنه "على وشك إعلان انسحابه من هناك".وقال تلفزيون فلسطين إن "الجيش الإسرائيلي شنّ قصفا مدفعيا عنيفا غربي رفح جنوبي قطاع غزة". (سكاي نيوز)