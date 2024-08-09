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السنوار تلقى رسالة من قائد فيلق القدس: الثأر لدم إسماعيل هنية واجبٌ علينا

Lebanon 24
09-08-2024 | 09:15
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أكّد قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، في رسالةٍ إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار أنّ "الثأر لدم إسماعيل هنية واجبٌ علينا، وهذا ما شدّد عليه قائد الثورة والجمهورية في إيران".

وقال قاآني إنّ "الجهاد البطولي في المقاومة الإسلامية سيجعل أثر العقوبة على الاحتلال أكثر من الماضي، وسيؤدي إلى زوال هذا الكيان في أسرع وقت". (الميادين)
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