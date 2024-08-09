مدينة من الخيام... هكذا تستعدّ إسرائيل في حال اندلاع حرب في الشمال

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ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ الجيش الإسرائيليّ يستعدّ بالتعاون مع السلطات المحلية، لإقامة مدينة خيام في صحراء النقب من أجل إجلاء آلاف الإسرائيليين إليها في حال وقوع حرب كبيرة، ولا سيما في المنطقة الشمالية.وقال موقع "واينت" الإسرائيلي، إن "المجلس الإقليمي في مستوطنة رمات هنيغف في منطقة النقب يخطط بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيليّ، لإقامة مخيّم للنازحين يحتوي على المئات من الخيم والأسرة".وأوضح الموقع، أن مديرية أنشئت لإدارة العمليات وشراء مئات الخيام والأَسِرّة والأغطية.