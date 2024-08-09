Advertisement

عربي-دولي

"الأونروا": النظام الصحي في غزة بالكاد يستطيع تقديم بعض الخدمات

Lebanon 24
09-08-2024 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1232339-638588213459240976.jpg
Doc-P-1232339-638588213459240976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت "الأونروا" عن مقتل 205 أفراد من العاملين بالإغاثة الإنسانية على يدّ القوات الإسرائيلية في غزة منذ 7 تشرين الاول الماضي.


وأضافت الوكالة الأممية في بيان اليوم الجمعة أن "الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وعمليات تهجير قسري وتدمير البنية التحتية".
Advertisement

وأشارت إلى أن "9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا، وأن بعضهم هجّر أكثر من مرة وحتى 10 مرات".

وأوضحت أن "النظام الصحي في غزة بالكاد يستطيع تقديم بعض الخدمات لأن 90 مستشفى ومركزا صحيا توقفت عن العمل".

وأشارت الوكالة إلى وجود 10 مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة تابعة للأونروا تقدم خدماتها في غزة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:07 | 2024-08-09
11:33 | 2024-08-09
11:23 | 2024-08-09
11:01 | 2024-08-09
10:43 | 2024-08-09
10:10 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24