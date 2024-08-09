"الأونروا": النظام الصحي في غزة بالكاد يستطيع تقديم بعض الخدمات

أكدت "الأونروا" عن مقتل 205 أفراد من العاملين بالإغاثة الإنسانية على يدّ القوات الإسرائيلية في غزة منذ 7 تشرين الاول الماضي.





وأضافت الوكالة الأممية في بيان اليوم الجمعة أن "الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وعمليات تهجير قسري وتدمير البنية التحتية".

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وأشارت إلى أن "9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا، وأن بعضهم هجّر أكثر من مرة وحتى 10 مرات".



وأوضحت أن "النظام الصحي في غزة بالكاد يستطيع تقديم بعض الخدمات لأن 90 مستشفى ومركزا صحيا توقفت عن العمل".



وأشارت الوكالة إلى وجود 10 مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة تابعة للأونروا تقدم خدماتها في غزة. (روسيا اليوم)