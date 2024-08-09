بقيمة 125 مليون دولار... الولايات المتحدة تخصص حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا

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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة خصصت حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار.وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي: "الولايات المتحدة سترسل حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ ستينغر وذخيرة مدفعية".ووفقا له، فإن الحزمة الجديدة ستشمل أسلحة بقيمة 125 مليون دولار.ومن جانبه أكد البنتاغون في بيان أن الحزمة الجديدة ستشمل ذخائر لراجمات الصواريخ "هيمارس"، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم و105 ملم، ووسائل دفاع جوي محمولة من طراز "ستينغر"، وصواريخ مضادة للدبابات "إيه تي-4" و"تي أو دبليو" و"جافلين".وقد أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. (روسيا اليوم)