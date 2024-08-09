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عربي-دولي

طهران تنفي تقريرا يتحدث عن إرسالها صواريخ إلى روسيا

Lebanon 24
09-08-2024 | 16:43
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نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تقارير وكالة "رويترز" بأن طهران ترسل صواريخ إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.


ولفتت البعثة إلى أن طهران "تتجنب تسليم أي أسلحة بما فيها الصواريخ التي قد تستخدم في الصراع بأوكرانيا".
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وسبق وأن اتهمت الدول الغربية طهران بتسليم روسيا مسيّرات شاهد لاستخدامها في أوكرانيا، الأمر الذي نفته السلطات الإيرانية مرارا.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في وقت سابق، أن ادعاء تصدير مسيرات إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا "اتهام لا أساس له من الصحة".
نقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مصادر استخبارية أوروبية، أن "إيران ستزود روسيا بمئات الصواريخ البالستية قريبا"، كاشفة أن "عشرات العسكريين الروس يتدربون بإيران على نظام الصواريخ البالستية". (روسيا اليوم)

 
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