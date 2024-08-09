قلق بريطاني من قرار إسرائيل بشأن دبلوماسيين نرويجيين

عبّرت وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث والتنمية في بريطانيا عن قلقها العميق إزاء قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لثمانية دبلوماسيين نرويجيين يتعاملون مع السلطة الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان الجمعة، إن "النرويج تؤدّي منذ فترة طويلة دورا فريدا ومحل تقدير في دعم السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. لذا نحثّ إسرائيل على إعادة النظر في قرارها".

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