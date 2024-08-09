استهداف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا بمسيّرة

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أعلن المرصد السوري عن استهداف طائرة مسيّرة قاعدة "خراب الجير" التابعة لقوات "التحالف الدولي"، في منطقة رميلان في ريف الحسكة، شرقي سوريا.وقال إن "الطائرة المسيّرة سقطت في قاعدة "خراب الجير" التابعة لقوات "التحالف الدولي".وأضاف أن "الاستهداف للقاعدة سبقه تحليق طيران مروحي أميركي في الأجواء".