ماذا قال الملك تشارلز عن أعمال الشغب في بريطانيا؟

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شكر الملك تشارلز الثالث الشرطة على تحرّكها في مواجهة أعمال الشغب الأخيرة لليمين المتطرّف في المملكة المتحدة، ناسباً هذا العنف إلى جنوح عدد محدود من المواطنين.وخلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء كير ستارمر ومسؤولي الشرطة، أكد الملك أنه "تشجّع كثيراً بالأمثلة العديدة عن روح التضامن في مواجهة الاعتداءات وجنوح عدد محدود، مع تعاطف ومقاومة أكبر عدد من الناس.وقال المتحدث إن "تشارلز الثالث أرسل خالص شكره للشرطة وخدمات الطوارئ على كل ما يفعلونه لاستعادة السلام في المناطق التي تأثرت بالفوضى والعنف العنصري".وأوضح أن "الملك أمل أن تستمر القيم المشتركة للاحترام المتبادل والتفاهم في تعزيز وتوحيد الأمة".