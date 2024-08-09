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مجزرة جديدة: أكثر من 100 شهيد بقصف استهدف مدرسة في غزة وإسرائيل تُبرر: "مقر لحماس"

Lebanon 24
09-08-2024 | 22:20
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في مجزرة جديدة، استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي لمدرسة "التابعين" التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.
 
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن فرق الإنقاذ في غزة تواصل انتشال عشرات الجثث والمصابين من تحت أنقاض المدرسة التي تعرضت للقصف.
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ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الدفاع المدني في غزة، قوله إن قوات إسرائيلية استهدفت بـ3 صواريخ نازحين خلال أدائهم صلاة الفجر بمدرسة "التابعين".
وتعليقا على الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بتوجيه من استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي بدقة إرهابيي حماس الذين يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة التابع للحركة والموجود في مدرسة التابعين والذي يعد بمثابة مأوى لسكان مدينة غزة".
وأضاف البيان: "كان مركز القيادة والتحكم بمثابة مخبأ لإرهابيي وقادة حماس، حيث تم التخطيط وتنفيذ هجمات مختلفة ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وتابع: "قبل الغارة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية والمعلومات الاستخباراتية".

واختتم البيان بالقول: "تنتهك منظمة حماس الإرهابية القانون الدولي بشكل ممنهج وتعمل من داخل الملاجئ المدنية، وتستغل بوحشية السكان والمؤسسات المدنية كدروع بشرية لأنشطتها الإرهابية".(سكاي نيوز)

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