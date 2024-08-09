الرياض: نؤكد دعمنا الكامل لجهود الوسطاء لإتمام وقف النار في غزة

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رحبت وزارة الخارجية السعودية بالبيان المشترك الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.وأكدت المملكة دعمها الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشدّدة على ضرورة وقف النزيف وإنهاء المعاناة وحماية المدنيين، والمضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة.(العربية)