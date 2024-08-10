ضربات اميركية ضد بنى عسكرية للحوثيين

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، صباح السبت، تدمير منصة إطلاق صواريخ بالإضافة إلى زورق مسير، يتبعان للحوثيين في اليمن، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضحت القيادة في بيان نشرته عبر حسابتها بمنصة "إكس" أنها دمرت أيضا طائرتين مسيرتين للجماعة المدعومة من إيران فوق البحر الأحمر.وأشار البيان إلى أن تلك الأسلحة شكلت تهديدا واضحا ومباشرا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، حيث "يستمر هذا السلوك المتهور والخطير من الحوثيين المدعومين من إيران، في تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين".