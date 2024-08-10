Advertisement

عربي-دولي

ضربات اميركية ضد بنى عسكرية للحوثيين

Lebanon 24
10-08-2024 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1232500-638588722771006106.jpg
Doc-P-1232500-638588722771006106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، صباح السبت، تدمير منصة إطلاق صواريخ بالإضافة إلى زورق مسير، يتبعان للحوثيين في اليمن، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت القيادة في بيان نشرته عبر حسابتها بمنصة "إكس" أنها دمرت أيضا طائرتين مسيرتين للجماعة المدعومة من إيران فوق البحر الأحمر.
Advertisement

وأشار البيان إلى أن تلك الأسلحة شكلت تهديدا واضحا ومباشرا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، حيث "يستمر هذا السلوك المتهور والخطير من الحوثيين المدعومين من إيران، في تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:29 | 2024-08-10
02:27 | 2024-08-10
02:11 | 2024-08-10
01:51 | 2024-08-10
01:40 | 2024-08-10
00:57 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24