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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمخيم لنصيرات ودير البلح في غزة

Lebanon 24
10-08-2024 | 02:29
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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، ان 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، ليل الجمعة في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات ودير البلح في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها، إن 4 فلسطينيين استشهدوا ، وأصيب آخرون، جرّاء قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة حمادة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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وأصيب 4 آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة القريناوي جنوب مخيم النصيرات، فيما تعرضت أرض زراعية للقصف في محيط مقبرة الزوايدة جنوب غرب النصيرات.

وأضافت المصادر، أن 4 فلسطينيين آخرين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي لخيمة في موقع 14 قرب مدرسة المزرعة شرق دير البلح وسط غزة.(سكاي نيوز)



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