Advertisement

خاص

نتنياهو يغتال المفاوضات ثم يعود اليها بشروطه!

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
10-08-2024 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1232532-638588796910862811.jpg
Doc-P-1232532-638588796910862811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تزال العملية العسكرية الحاصلة في قطاع غزّة تأخذ حيّزاً كبيراً من التركيز الإعلامي في ظلّ التوترات الكبرى التي تخيّم على المنطقة والتي توحي بأنّ امكانية الذهاب الى حرب شاملة، على خطورتها، تزداد ترجيحاً يوم بعد يوم وذلك بعد الردّ الايراني أو ردّ "حزب الله" أو اليمن. 
Advertisement

وبحسب مصادر سياسية مطّلعة، فإنّ كل الوساطات القائمة اليوم لن تؤدي الى أي نتيجة فعلية، سيما وأن الأداء العسكري لحكومة بنيامين نتنياهو بات تصعيدياً بشكل كبير بالتوازي مع إعطائه إشارات إيجابية حول المفاوضات والرغبة بالوصول الى حلّ مع الفلسطينيين. 

لا يريد نتنياهو التوصّل الى إبرام أي تسوية على المدى القريب، إذ إنه يعوّل على وصول الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الى "البيت الأبيض"، لكنه في الوقت نفسه يتحاشى الاصطدام مع الادارة الأميركية الحالية التي باتت تضاعف من ضغوطاتها عليه بهدف إيقاف الحرب المشتعلة في قطاع غزّة والتي من شأنها أن تتطوّر لتطال المنطقة بأكملها، وهذا الأمر تتجنّبه واشنطن حتى وإن كانت ستغضّ النظر عن حرب طويلة الأمد داخل فلسطين. 

وعليه فإنّ نتنياهو الذي وجّه ضربة كبرى للمفاوضات في المرحلة الفائتة من خلال اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، عاد اليوم ليقول أنه جاهز للتفاوض وفق شروطه المُعقّدة، وبالتالي فإنّه من غير الممكن أن يوافق المحور على هذه الشروط التعجيزية ولا حتى حركة "حماس" وتمرير فرصة انتصار لنتنياهو . 

من هنا فإن المدّ والجزر القائم في هذه الفترة قد يدفع بطهران بشكل أساسي، يليها "حزب الله" والمحور عموماً الى تصعيد عملياته والذهاب الى خيار الرّد من دون أي تردّد، بالرغم من كلّ المغريات المطروحة على الطاولة ومن بينها إيقاف الحرب على غزّة. لكن من الواضح أن نتنياهو لا يزال متعنّتاً لفكرة استمرار الحرب ولا يريد إيقافها، وبالتالي فهو لا يترك مجالاً أمام المحور سوى الذهاب نحو ردّ قاسٍ يردع اسرائيل ويوحي لأميركا بأن الحرب الجدية باتت على الابواب.
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:59 | 2024-08-10
05:41 | 2024-08-10
05:30 | 2024-08-10
05:14 | 2024-08-10
04:36 | 2024-08-10
04:35 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24