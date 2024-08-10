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عربي-دولي

البحرين ترحب بالبيان المصري القطري الأميركي بشأن غزة

Lebanon 24
10-08-2024 | 02:46
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رحبت البحرين بالبيان المشترك، الصادر عن مصر وقطر والولايات المتحدة، بشأن الوضع في قطاع غزة، والذي يدعو إلى وضع حد بصورة فورية للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة وللرهائن وعائلاتهم، وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين.
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وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت المؤيد لكافة الجهود الهادفة إلى التوصل للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون عوائق، والدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
 
 
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