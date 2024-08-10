بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران ليس لديها أي أهداف لتنفيذ هجوم سيبراني والإخلال بالانتخابات الأميركية

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أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك ان طهران ليس لديها أي أهداف لتنفيذ هجوم سيبراني والإخلال بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجري في تشرين الثاني.جاء ذلك في رد البعثة الإيرانية على سؤال حول تقرير مزعوم لشركة "مايكروسوفت" بشأن "تورط إيران في الانتخابات الأميركية من خلال الهجمات السيبرانية".وقالت البعثة الإيرانية لدى المنظمة الأممية، في بيان "لطالما كانت إيران ضحية لعمليات هجومية سيبرانية متفرقة ضد بناها التحتية ومراكز الخدمات العامة والصناعات في البلاد".وأكد البيان على "أن القوة السيبرانية الإيرانية، هي دفاعية ومتناسبة مع التهديدات التي تواجهها".وأشار إلى أن "موضوع الانتخابات الأمريكية هو شأن داخلي لهذه البلاد، وإيران لا تتدخل فيها".وفي وقت سابق، كانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، قد قالت ردا على سؤال حول تصريحات مسؤولي المخابرات الأمريكية الذي زعموا بأن "ايران تنوي الإخلال بالانتخابات الأميركية والتأثير سلبا على الحملات الانتخابية 2024 لدونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري"، قالت "ليس لإيران أي هدف أو نشاط للتأثير على الانتخابات الأمريكية، إن جزءا كبيرا من هذه الاتهامات يأتي في إطار الحرب النفسية لإعطاء زخم كاذب للحملات الانتخابية في الولايات المتحدة".(روسيا اليوم)