مسؤول أمني إسرائيلي عن الأسرى في غزة: "لن يبقوا على قيد الحياة"

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قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، إن "بعض الأسرى الذين لا يزالون محتجزين داخل قطاع غزة يعانون حالات خطيرة، وقد لا يبقون على قيد الحياة لفترة طويلة".وأكد المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته، للقناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب "تعلم أن بعض الرهائن لن ينجوا إذا بقوا فترة أطول في الظروف التي يتم احتجازهم فيها، وذلك في ضوء صحتهم الجسدية والعقلية".وأكد أن "هذا ليس تقييما أو تخمينا بل إنها معلومات صريحة تملكها الحكومة الإسرائيلية بشأن ذلك". (روسيا اليوم)