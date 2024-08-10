Advertisement

عربي-دولي

مسؤول أمني إسرائيلي عن الأسرى في غزة: "لن يبقوا على قيد الحياة"

Lebanon 24
10-08-2024 | 08:08
A-
A+
Doc-P-1232656-638588994273292945.jpg
Doc-P-1232656-638588994273292945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، إن "بعض الأسرى الذين لا يزالون محتجزين داخل قطاع غزة يعانون حالات خطيرة، وقد لا يبقون على قيد الحياة لفترة طويلة".

وأكد المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته، للقناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب "تعلم أن بعض الرهائن لن ينجوا إذا بقوا فترة أطول في الظروف التي يتم احتجازهم فيها، وذلك في ضوء صحتهم الجسدية والعقلية".
Advertisement

وأكد أن "هذا ليس تقييما أو تخمينا بل إنها معلومات صريحة تملكها الحكومة الإسرائيلية بشأن ذلك". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:40 | 2024-08-10
13:20 | 2024-08-10
13:08 | 2024-08-10
13:00 | 2024-08-10
12:45 | 2024-08-10
12:25 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24