التضخم في روسيا يرتفع إلى أعلى مستوى في 17 شهراً... كم سجّل؟

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أظهرت البيانات أن معدل التضخم في روسيا ارتفع إلى 9.1 بالمئة في تموز 2024، مقابل 8.6 بالمئة في حزيران، وهو أعلى مستوى منذ شباط 2023.وكان البنك المركزي الروسي قد حذر في وقت سبق من أن مزيجاً من أزمة الطاقة الواسعة النطاق وبعض الجاذبية للطلب من المستهلكين الروس قد رفع التضخم إلى ما هو أبعد من التوقعات السابقة، ما يبرر أحدث زيادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.وكشفت البيانات عن وجود ارتفاع كبير للتضخم في الخدمات بنسبة 11.4 بالمئة. (سكاي نيوز)