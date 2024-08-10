محمود عباس في موسكو الإثنين المقبل

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نقلت وكالة "تاس" عن السفارة الفلسطينية في موسكو أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يغير خططه وسيصل إلى العاصمة الروسية الاثنين 12 اب".وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن "برنامج زيارة الرئيس الفلسطيني إلى روسيا قد تم الاتفاق عليه".وحسب "تاس"، فإن زيارة عباس ستستغرق يومين، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (روسيا اليوم)