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عربي-دولي

مرّة جديدة... كوريا الشمالية ترسل بالونات مليئة بالقمامة إلى سيول

Lebanon 24
10-08-2024 | 09:25
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مرة أخرى بالونات تحمل على الأرجح قمامة باتجاه الجنوب.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنّ "الرياح قد تحمل البالونات إلى مناطق شمال العاصمة الكورية الجنوبية سيول". (العربية)
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