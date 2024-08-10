طفل يتسبّب بحادث صدم... قاد سيارة عكس السير ودهس إبن الـ9 سنوات!

شهدت منطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة في مصر، حادثا مأسويا، بعد قيام طفل عمره 15 سنة يقود سيارة بدهس طفل آخر يسير في الشارع.



وأمرت النيابة العامة المصرية، بحبس الطفل ووالده، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وكان الطفل يقود السيارة عكس إتّجاه السير، وصدم طفلاً آخر عمره 9 سنوات أثناء عبوره الطريق، وأصابه بجروحٍ خطيرة. (العربية)