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عربي-دولي

بيلاروسيا.. تأهب عسكري بعد "استفزاز أوكراني"

Lebanon 24
10-08-2024 | 11:35
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أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن قوات الدفاع الجوي وضعت في حالة تأهب قصوى، كما أرسل الجيش تعزيزات إلى الحدود، ردا على انتهاك مسيّرات أوكرانية أجواء البلاد.
وقال لوكاشينكو في تصريحات نشرت اليوم السبت إن نحو 10 مسيّرات أوكرانية انتهكت المجال الجوي لبلاده في منطقة موغيليف شرقا على الحدود مع روسيا، مبيّنا أن الدفاعات الجوية دمرت عددا منها.
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وأضاف أن قوات الدفاع الجوي دمرت لاحقا مسيّرات أخرى قرب مدينة ياروسلافل الروسية.
وذكر الرئيس البيلاروسي أن بلاده أبلغت أوكرانيا بأن أي "استفزازات من هذا القبيل لن تمر من دون رد"، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي وضعت في حالة تأهب قصوى.
(الجزيرة)
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