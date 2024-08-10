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هل سيحضر ترامب المناظرتين اللتين اقترحهما حتى لو غابت هاريس؟

Lebanon 24
10-08-2024 | 12:45
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قال مسؤول كبير في الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب لصحيفة "واشنطن بوست" إن ترامب سيظل أمام كاميرات التلفزيون حتى لو انسحبت نائبة الرئيس هاريس من مناظرتين مقترحتين.
وقال مسؤول في حملة ترامب إنه إذا لم تحضر هاريس "سنقوم بعقد اجتماعات عامة".
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ولم توافق هاريس، المرشحة الرئاسية المفترضة للحزب الديمقراطي، رسميًا إلا على إجراء مناظرة في العاشر من أيلول على قناة ABC.
وقال الرئيس السابق خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده هذا الأسبوع في مار إيه لاغو، إنه وافق على مناظرة في الرابع من أيلول على قناة "فوكس نيوز" ومناظرة في الخامس والعشرين من أيلول على قناة "إن بي سي".
وتركت هاريس الباب مفتوحا لموعد مناظرة "إن بي سي"، لكنها بدت وكأنها تستبعد "فوكس نيوز". (العربية)
 
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