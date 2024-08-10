ذوو أسرى إسرائيليين يدعون الوفد المفاوض لعدم الاستسلام لنتنياهو

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دعا ذوو أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، السبت، الوفد المفاوض لعدم الاستسلام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى يؤدي للإفراج عن أبنائهم.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن ذوي الأسرى قولهم في مؤتمر صحفي عقد وسط مدينة تل أبيب: "ندعو فريق التفاوض إلى عدم الاستسلام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ظل تقارير تفيد بأنه يخلق صعوبات أمام التوصل إلى اتفاق".وأضاف ذوو الأسرى: "نتنياهو يواصل المراهنة على حياة المحتجزين حفاظا على حكمه".وتابعوا: "لقد توصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) إلى حلول، لكن نتنياهو أفسد الصفقة مرارا وتكرارا. ويجب ألا تكون القمة المقبلة استعراضا آخر للمماطلة التي لا يأتي منها شيء".وطالب ذوو الأسرى خلال المؤتمر، بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة "حفاظا على حياة المحتجزين".وأكدوا أنه: "لن يتم إبرام صفقة طالما استمرت العملية العسكرية في قطاع غزة". (الأناضول)