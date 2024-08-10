28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بيان جديد للجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل بشأن "مجزرة التابعين"
Lebanon 24
10-08-2024
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، السبت، تفاصيل بشأن القصف الذي طال مدرسة "التابعين" وخلّف عشرات الشهداء والجرحى في مدينة غزة.
وجاء في البيان المشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك: "تأكيد تصفية 19 مخربا على الأقل ينتمون إلى حماس والجهاد الإسلامي في الغارة التي استهدفت مقر القيادة العسكري داخل مدرسة التابعين".
Advertisement
وأضاف: "استهدف الجيش والشاباك اليوم مخربين عملوا داخل مقر عسكري تم وضعه داخل مسجد في مجمع مدرسة التابعين في الدرج والتفاح. بعد دراسة استخبارية يمكن تأكيد تصفية 19 مخربا على الأقل وهم نشطاء إرهابيين من حماس والجهاد الاسلامي والذين قاموا بالترويج لمخططات إرهاببة ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل انطلاقا من المجمع الذي تم استهدافه".
وتابع: "لقد تم تنفيذ عملية الاستهداف من خلال ثلاث قنابل دقيقة.. وحسب المعطيات لم تسفر الغارة عن دمار كبير في المجمع الذي التقى فيه المخربون وذلك كما يتضح من صورة المجمع بعد الغارة".
وأبرز البيان: "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة من شأنها تقليص احتمالية تعرض المدنيين للأذى شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة ذات رأس حربي صغير ووسائل تصوير جوي وجمع معلومات استخبارية دقيقة". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل الجيم.. حبيبة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها وتقوم بتمارين قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
داخل الجيم.. حبيبة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها وتقوم بتمارين قاسية شاهدوا الفيديو
01:26 | 2024-08-10
10/08/2024 01:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور ممثلة لبنانيّة تُودّع لبنان برسالة مُؤثّرة: أرجو من الله أن يعتني بأهلنا وأحبائنا
Lebanon 24
بالصور ممثلة لبنانيّة تُودّع لبنان برسالة مُؤثّرة: أرجو من الله أن يعتني بأهلنا وأحبائنا
08:00 | 2024-08-10
10/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت
Lebanon 24
أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت
01:30 | 2024-08-10
10/08/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كفتاة عشرينية.. هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بدت كفتاة عشرينية.. هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
01:31 | 2024-08-10
10/08/2024 01:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليه ما بيتصوروا مع بعض؟" العرسان دانييلا رحمة وناصيف زيتون بصور جديدة من شهر العسل والجمهور ينتقدهما
Lebanon 24
"ليه ما بيتصوروا مع بعض؟" العرسان دانييلا رحمة وناصيف زيتون بصور جديدة من شهر العسل والجمهور ينتقدهما
03:08 | 2024-08-10
10/08/2024 03:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:40 | 2024-08-10
الحدود الجزائرية التونسية.. إحباط عمليات تهريب مخدّرات
16:38 | 2024-08-10
إسرائيل تزعم اغتيالها نحو 19 من عناصر حماس والجهاد في ضربة المدرسة بغزة
16:20 | 2024-08-10
بعد توغل كورسك.. زيلينسكي يقرّ بـنقل الحرب إلى داخل روسيا
16:00 | 2024-08-10
"أكبر اختبار".. ماذا كُشف عن "جهوزية إسرائيل" لصدّ "ردّ إيران"؟
15:48 | 2024-08-10
حملة ترامب تعلن تعرضها للاختراق الالكتروني
15:40 | 2024-08-10
متظاهرون في باريس: إسرائيل تنظم "أولمبياد الإبادة الجماعية"
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
11/08/2024 00:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
11/08/2024 00:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
11/08/2024 00:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24