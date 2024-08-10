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عربي-دولي

الخارجية الجزائرية تصدر بيانا بشأن الأوضاع في ليبيا

Lebanon 24
10-08-2024 | 14:28
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أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء اليوم، بيانا بشأن الأوضاع والتطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا.
وذكرت الوزارة في بيان: "تتقاسم الجزائر بشكل كامل الانشغالات التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن الحشد والتعبئة الأخيرة للقوات في مختلف مناطق ليبيا، خاصة في المناطق الجنوبية والغربية".
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وأضافت: "بالنظر إلى تعدد العراقيل التي تواجه مسار التسوية السلمية للأزمة في ليبيا، تعتبر الجزائر أن وقف المواجهات بين الأطراف المتنازعة مكسبا بالغ الأهمية يجب الحفاظ عليه مهما كان الثمن".
ودعت الجزائر جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس لتجنيب بلدهم تداعيات استئناف المواجهات التي ستضر بالأهداف المشتركة في إيجاد حل سلمي للأزمة، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة توحيد المؤسسات، وخاصة الأمنية منها.
وأكدت الجزائر أهمية وضع حد للتدخلات الأجنبية وفتح عهد جديد من الأمن والاستقرار والازدهار في ليبيا. (صدى البلد)

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