الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يعلّق على قصف مدرسة "التابعين" بغزة: كانت خالية من أي مظاهر عسكرية!

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أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم السبت، أن التحقيقات الأولية في مجزرة مدرسة "التابعين" في حي الدرج شرقي غزة، تشير لخلو المدرسة من أي مظاهر عسكرية.قوال الأورومتوسطي: "تحقيقاتنا تشير إلى أن المدرسة ليست سوى مكان متهالك اتخذته مئات العائلات ملجأ لها"، مشددا على أن "لا شيء يبرر استهداف المدارس وقتل المدنيين".وقصف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أجى إلى استشهاد 125 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات، مثيرا موجة انتقادات عالمية وعربية واسعة.وأدانت مصر والأردن ولبنان والسعودية وقطر والعراق والإمارات وسوريا والكويت وجامعة الدول العربية والأزهر الشريف ومجلس التعاون الخليجي وتركيا وفرنسا وإيران القصف الإسرائيلي على مركز الإيواء. (روسيا اليوم)