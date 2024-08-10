بايدن: يجب أن نهزم ترامب

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، أن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لبلاده هو منع المرشح الجمهوري دونالد ترامب من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز": "كنت أعتبر نفسي رئيسا انتقاليا. ومن الصعب بالنسبة لي أن أقول كم عمري. إنه لشرف عظيم أن أكون رئيسا. وأعتقد أن لدي التزاما تجاه البلاد للقيام بأهم شيء يمكن القيام به: يجب أن نهزم ترامب". (روسيا اليوم)