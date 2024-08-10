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عربي-دولي

حملة ترامب تعلن تعرضها للاختراق الالكتروني

Lebanon 24
10-08-2024 | 15:48
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أعلنت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب السبت، أن بعض اتصالاتها الداخلية تعرضت للاختراق.
 
 
وجاء هذا الإقرار بعد أن بدأت صحيفة بوليتيكو في تلقي رسائل بريد إلكتروني من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل حملة ترامب.
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وألقت الحملة باللوم على "مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة"، نقلاً عن تقرير لشركة مايكروسوفت، يفيد بأن قراصنة إيرانيين "أرسلوا بريدًا إلكترونيًا للتصيد الاحتيالي في حزيران إلى مسؤول رفيع المستوى في حملة رئاسية". ولم تحدد مايكروسوفت الحملة التي استهدفتها رسالة البريد الإلكتروني ورفضت التعليق يوم السبت.

ولم تتحقق صحيفة بوليتيكو بشكل مستقل من هوية المتسللين أو دوافعهم، ورفض المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، القول ما إذا كان لديهم معلومات إضافية تدعم اقتراح الحملات بأن إيران كانت هي السبب.

وقال تشيونغ: "تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة، بهدف التدخل في انتخابات عام 2024 وزرع الفوضى في جميع أنحاء عمليتنا الديمقراطية". (العربية)

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