بعد توغل كورسك.. زيلينسكي يقرّ بـنقل الحرب إلى داخل روسيا

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن كييف تسعى "إلى نقل الحرب" داخل روسيا، التي تشهد توغلا للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك، بدأ الثلاثاء ولم تعلق عليه كييف بشكل مباشر إلى الآن.وقال زيلينسكي، في مداخلته اليومية: "اليوم، وفي شكل متكرر، أعد (قائد القوات المسلحة) تقارير عن الجبهة، عن تحركاتنا ونقل الحرب إلى أراضي المعتدي (...) أوكرانيا تثبت أنها قادرة على ممارسة الضغط الضروري: الضغط على المعتدي".وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في بيان السبت، إن القوات الروسية تواصل التصدي لتوغل أوكراني في البلاد.