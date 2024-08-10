الحدود الجزائرية التونسية.. إحباط عمليات تهريب مخدّرات

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تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة الجزائرية من حجز 34 ألفا و200 قرص مهلوس وإيقاف شخصين مشتبه بهما.وقالت خلية الاتصال والعلاقات العامة في بيان يوم السبت إن عناصر الشرطة تمكنوا من تنفيذ العملية بناء على معلومات واردة مفادها قيام شخصين بنقل كمية هامة من المؤثرات العقلية، حيث تم نصب حاجز أمني بين مدينتي أم علي وبئر العاتر على الشريط الحدود مع تونس أسفر عن توقيف شخص بحوزته كيسين محملين بالكمية المذكورة.وبعد فتح تحقيق معمق في القضية، تم تحديد هوية مشتبه فيه ثان تم إيقافه أيضا وتحويله رفقة الموقوف الأول والمحجوزات إلى مقر الفرقة.وبعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه بهما أمام النيابة المحلية حيث صدر في حقهما أمر بإيداعهما السجن المؤقت. (روسيا اليوم)