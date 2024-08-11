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وزير إسرائيلي يدعو لإخراج سكان مخيم جنين

Lebanon 24
11-08-2024 | 01:52
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دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، لإخراج سكان مخيم جنين بالضفة الغربية ومعاملتهم كسكان غزة.
 
 
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في 7 تشرين الاول.
 
وتقول إسرائيل إن عمليات الاقتحام المتكررة لجنين وبعض مخيمات الضفة الغربية يهدف إلى "القضاء على خلايا إرهابية مسلحة تهدد أمنها".
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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 8 فلسطينيين، الثلاثاء، برصاص قوات اسرائيلية خلال توغل في الضفة الغربية، فيما أصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن طائرات سلاح الجو استهدفت في غارتين منفصلتين "خلايا مخربين مسلحة" خلال عملية عسكرية لقوات الأمن بمنطقة جنين. (سكاي نيوز)
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