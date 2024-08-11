وزير إسرائيلي يدعو لإخراج سكان مخيم جنين

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، لإخراج سكان مخيم جنين بالضفة الغربية ومعاملتهم كسكان غزة.



وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في 7 تشرين الاول.