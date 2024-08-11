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تستمر حتى الثلاثاء.. الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية

Lebanon 24
11-08-2024 | 05:56
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ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، الأحد، أن الحرس الثوري يجري تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد تستمر حتى يوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن المناورات العسكرية للحرس الثوري تهدف إلى "الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي وتحسين المهارات القتالية".
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وتأتي هذه المناورات في الوقت الذي توعدت فيه إيران بالرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في 31 تموز في طهران.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء السبت، في تقرير إن "التقديرات الأميركية والإسرائيلية ترجّح أن ينفّذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 المقبلة".

وأضافت أن تلك التقديرات ترجح أن يهاجم حزب الله إسرائيل أولا، ثم تقوم إيران بالشيء نفسه.
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