استهداف مركبة في منطقة الدوير بدير الزور.. ماذا في المعلومات الاولية؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استهداف مركبة كانت تقل اربعة اشخاص في منطقة الدوير بمحافظة دير الزور على الحدود العراقية السورية.وفي المعلومات، ان مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة الدوير السورية.وأفيد عن استشهاد الركاب.