رسالة من ضباط لرئيس الأركان الإسرائيلي: النصر لا يزال بعيداً جداً

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ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن ضباطا من الاحتياط في الجيش الإسرائيلي قالوا في رسالة إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي إن النصر لا زال بعيدا جدا في غزة.وقال الضباط الذين خدموا في غزة في رسالتهم: "مندهشون إزاء تصريحات متكررة من رتب عسكرية رفيعة بالجيش بأن النصر قريب. نحن الذين أتينا من الميدان نعلم جيدا أن الوضع لا يزال بعيدا عن النصر".وأضافوا في رسالتهم: "ليس هكذا يبدو الانتصار.. لا يزال لدى العدو قدرات عابرة للحدود ومسيرات متفجرة وبنية تحتية ضخمة للأنفاق ومدافع هاون، والعديد من الإرهابيين الأحياء، المستعدين لمواصلة القتال ضدنا".