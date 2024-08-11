بعد مفاوضات مع ميتا.. تركيا تنهي حجب إنستغرام

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أنهت تركيا حجب تطبيق مشاركة الصور إنستغرام، بعد موافقة شركة ميتا المالكة للمنصة على التعاون مع السلطات لمعالجة مخاوف الحكومة.وكانت تركيا قررت في الثاني من آب الجاري حجْب إنستجرام، لعدم امتثالها لـ"قوانين وقواعد" البلاد، ومسائل عامة لها حساسية.واتهم مسؤول تركي كبير، المنصة، بحظر منشورات التعازي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية.وأثار قرار الحظر الذي استمر لمدة 9 أيام، احتجاجات من جانب المستخدمين والشركات الصغيرة التي تصل لعملائها من خلال المنصة.وتشير منصة البيانات "ستاتيستا"، إلى أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة بالعالم في عدد مستخدمي إنستجرام، بعد الهند والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا، وذلك بأكثر من 57 مليون مستخدم.