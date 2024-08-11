هل تنقلب إدارة بايدن على نتنياهو؟

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نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي قوله إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وصلت إلى نقطة قد تتهم فيها علنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإضرار بالمحادثات بسلوكه.كما نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بإدارة بايدن قوله إن "نتنياهو يقابل الولايات المتحدة بجحود، وبايدن أدرك أنه يكذب عليه بشأن الرهائن".