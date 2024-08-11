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خاص
هل زوّرت المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس الحشد الجماهيري؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-08-2024
|
14:02
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تناقلت أوساط اميركية جملة شكوك حول استخدام المرشحة عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الاميركية كمالا هاريس تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإظهار الحشود الشعبية المؤيدة لها في حملتها الانتخابية. وقد علّق روّاد مواقع التواصل على الأمر بأن "حملة هاريس مزيفة لإقناع عامة الناس بأنها لديها فرصة حقيقية للفوز. إنه أمر مخيف". وأضاف آخرون أنّ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستضع العالم أمام تحدٍّ كبير حول "ما هو حقيقي وما هو مزيف، وسيصبح هذا الامر السؤال الحاسم في العقد المقبل".
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تشتدّ المنافسة بين هاريس والرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب في مساعي كل منهما للفوز بانتخابات الرئاسة، فهل تتمكن هاريس فعلاً من منع وصول ترامب الى البيت الابيض؟
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
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