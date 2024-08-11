حالة تأهب جويّ في سماء أوكرانيا.. ماذا يحصل؟

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أعلنت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا في بيان حالة التأهب الجوي في كييف و9 مناطق مساء اليوم الأحد.وبحسب الخريطة الإلكترونية للوزارة، تنطلق إشارات الإنذار في مناطق كييف وفينيتسا وبولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وكيروفوغراد وجيتومير.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وأكد الكرملين مرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.هذا وأفاد رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف، الأربعاء، بوقف تقدم القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية وتكبدها خسائر في عديدها بلغت 315 جنديا بينهم 100 قتيل. (روسيا اليوم)