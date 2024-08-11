أكسيوس: الهجوم الإيراني على إسرائيل مباشر وخلال أيام

Advertisement

أشار موقع "أكسيوس" إلى أن "المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة وربما تقوم بذلك خلال أيام".وأضاف أن "الهجوم سيكون رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في أواخر تموز".ولم تعلن إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن الحادث.