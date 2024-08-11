Advertisement

عربي-دولي

أكسيوس: الهجوم الإيراني على إسرائيل مباشر وخلال أيام

Lebanon 24
11-08-2024 | 17:45
A-
A+
Doc-P-1233046-638590206640084767.jpg
Doc-P-1233046-638590206640084767.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار موقع "أكسيوس" إلى أن "المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة وربما تقوم بذلك خلال أيام".

وأضاف أن "الهجوم سيكون رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في أواخر تموز".
Advertisement

ولم تعلن إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن الحادث.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:39 | 2024-08-11
16:19 | 2024-08-11
16:04 | 2024-08-11
16:00 | 2024-08-11
16:00 | 2024-08-11
15:57 | 2024-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24