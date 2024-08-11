إيران تجهز لهجوم كبير على إسرائيل.. هذا ما أبلغه غالانت لنظيره الأميركي

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تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هاتفيا، أمس الأحد، مع نظيره الأميركي لويد أوستن وأبلغه بأن الإستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تجهز لشن هجوم واسع النطاق على إسرائيل، وفق ما كشف موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مصدر مطلع على المكالمة.وسبق أن كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعتقد بأن إيران قررت مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر قبل موعد اجتماع الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في 15 آب الجاري.وفي هذا السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن إيران ستوجه ضربة أشد من هجوم نيسان الماضي.ونقلت الهيئة عن وزير الدفاع الإسرائيلي في وقت سابق يوم الأحد قوله إن "الأعداء من إيران وحزب الله يهددون بإيذائنا بطرق لم يفعلوها في الماضي، وآمل ألا توسع إيران وحزب الله الحرب".وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، أن تعليمات الجبهة الداخلية في إسرائيل لم تتغير في ضوء التقارير حول رد إيراني في الأيام المقبلة، في حين أعلنت الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو الإسرائيلي رفع حالة الاستنفار للدرجة القصوى.وفي موازاة ذلك، أفاد موقع "والا" العبري بأن الرئيس الإيراني يريد تجنب الرد الشديد والحرس الثوري يريد هجوما واسع النطاق.وكان وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، قد أكد أمس الأحد، أن الرد على إسرائيل مشروع وسيكون بشكل حاسم.كما شدّد على "حق إيران الذاتي" في "الدفاع المشروع" عن النفس. وتابع أن الرد "سيكون مكلفا"، لكنه "سيكون لصالح الأمن والاستقرار، وبالتالي لصالح كافة الدول في المنطقة".وتضاعفت حدة التوترات في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي.(سكاي نيوز)