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مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في إطلاق نار بالضفة الغربية

Lebanon 24
11-08-2024 | 23:22
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قال الجيش الإسرائيلي وخدمة الإسعاف إن مسلحين فلسطينيين قتلوا إسرائيليا وأصابوا آخر بالرصاص، الأحد، على طريق رئيسي في الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم.

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وأضاف الجيش أنه يتعقب المهاجمين، مشيرا إلى أنه أغلق الطرق ويجري عمليات بحث.

وفي وقت لاحق الأحد، قالت حماس في بيان إن العملية تأتي ردا على الغارة الإسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في غزة السبت. 

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن 90 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في تلك الغارة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا قياديا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في هذا الهجوم وقتل 19 مسلحا. 

وكانت الضفة الغربية تشهد بالفعل أعمال عنف قبل حرب غزة، غير أنها تصاعدت بعدها مع زيادة مداهمات الجيش الإسرائيلي وعنف المستوطنين وهجمات فلسطينيين في الشوارع. (الحرة)
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