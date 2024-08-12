بعد مقتل مستوطن بهجوم مسلح... رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في منطقة الأغوار

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وأجرى هاليفي تقييما للوضع وتحقيقا أوليا في الموقع مع قائد المنطقة الوسطى، وقائد لواء الأغوار، وممثلي المجلس المحلي، والشاباك، والشرطة وضباط آخرين، مؤكدا مواصلة "مكافحة الإرهاب".وأعلنت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد عن مقتل مستوطن وإصابة آخر بجروح متوسطة، في عملية إطلاق نار "مزدوجة" قرب مستوطنة ميخولا، في منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه يجري عمليات بحث واسعة في المنطقة عن منفذ العملية الذي استطاع الانسحاب من المكان.وفي هذا الصدد قال هاليفي إن "مهمتنا هي القبض على هؤلاء الإرهابيين والوصول إليهم قبل تنفيذ العمليات الارهابية، لم ننجح هنا".وأضاف: "الوقت المتبقي للقبض على الخلية التي نفذت هذا العملية ينفد بسرعة. سنصل إليهم، وسنواصل مكافحة الإرهاب، ومع الحزن الشديد على كل ضحية لهذا الإرهاب، سنزداد قوة في محاربته". (روسيا اليوم)