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عربي-دولي
بوريل يتهم سموتريتش وبن غفير بالتحريض على ارتكاب جرائم حرب في غزة
Lebanon 24
12-08-2024
|
02:31
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قام مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على منصة إكس، باتهام الوزيرين الإسرائيلين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بالتحريض على ارتكاب جرائم حرب، ودعا إلى فرض عقوبات عليهما، بسبب دعوة بن غفير لقطع الوقود والمساعدات عن المدنيين في قطاع غزة.
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وقال بوريل، في حسابه على منصة إكس "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو الوزير بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".
وأضاف "ومثل تصريحات الوزير سموتريتش الشريرة، فإن هذا يشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب. يجب أن تكون العقوبات على أجندة الاتحاد الأوروبي".
وحث، في تغريدة لاحقة الحكومة الإسرائيلية "على النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تيسرها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف فوري لإطلاق النار".
وكان بوريل وصف، قبل يومين، الهجوم الإسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين في قطاع غزة بأنه "مروع"، قائلا إنه يشعر بـ"الرعب" من صور الضربة.
وأردف قائلا: "تم استهداف ما لا يقل عن 10 مدارس في الأسابيع الماضية. ولا يوجد أي مبرر لهذه المجازر". (سكاي نيوز)
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