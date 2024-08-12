Advertisement

عربي-دولي

بوريل يتهم سموتريتش وبن غفير بالتحريض على ارتكاب جرائم حرب في غزة

Lebanon 24
12-08-2024 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1233148-638590519834833536.jpg
Doc-P-1233148-638590519834833536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على منصة إكس، باتهام الوزيرين الإسرائيلين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بالتحريض على ارتكاب جرائم حرب، ودعا إلى فرض عقوبات عليهما، بسبب دعوة بن غفير لقطع الوقود والمساعدات عن المدنيين في قطاع غزة.
Advertisement

وقال بوريل، في حسابه على منصة إكس "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو الوزير بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".

وأضاف "ومثل تصريحات الوزير سموتريتش الشريرة، فإن هذا يشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب. يجب أن تكون العقوبات على أجندة الاتحاد الأوروبي".

وحث، في تغريدة لاحقة الحكومة الإسرائيلية "على النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تيسرها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف فوري لإطلاق النار".

وكان بوريل وصف، قبل يومين، الهجوم الإسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين في قطاع غزة بأنه "مروع"، قائلا إنه يشعر بـ"الرعب" من صور الضربة.

وأردف قائلا: "تم استهداف ما لا يقل عن 10 مدارس في الأسابيع الماضية. ولا يوجد أي مبرر لهذه المجازر". (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:10 | 2024-08-12
04:45 | 2024-08-12
04:34 | 2024-08-12
04:30 | 2024-08-12
04:06 | 2024-08-12
03:47 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24