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هكذا علّقت الصين على أحداث كورسك

Lebanon 24
12-08-2024 | 02:33
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أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن بكين تولي اهتمامها بالوضع في مقاطعة كورسك الروسية التي تعرضت لهجوم أوكراني، وتدعو إلى وقف تصعيد الصراع.
 
جاء ذلك في تصريح متحدث باسم الخارجية الصينية ردا طلب من الصحفيين التعليق على تطورات الوضع في كورسك في ظل هجوم القوات الأوكرانية على أراضيها.
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وقل المتحدث: "لقد لفتت الصين الانتباه إلى الوضع الراهن"، مضيفا أن "موقف جمهورية الصين الشعبية بشأن القضية الأوكرانية ثابت وواضح. ندعو جميع الأطراف إلى احترام ما يسمى بالمبادئ الثلاثة للتهدئة المتمثلة في عدم توسيع ساحة المعركة، وعدم تصعيد النزاع، وعدم تأجيج القتال.
وأكدت الوزارة، أن بكين "ستواصل الاتصالات مع المجتمع الدولي بشأن هذه القضية وستستمر في لعب دور بناء في تسهيل التوصل إلى الحل السياسي للأزمة".
وشن الجيش الأوكراني هجوما واسع النطاق على مقاطعة  كورسك في 6 اب، وكثف استهداف المقاطعة بالمسيرات والصواريخ.
وتم إجلاء عشرات الآلاف من سكان المناطق الحدودية في كورسك إلى مناطق آمنة. ويتواجد في المستشفيات 69 من المصابن جراء القصف الأوكراني، بينهم 17 حالة توصف بالخطيرة.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الدفاع، فإن خسائر العدو منذ بداية القتال على محور كورسك شملت نحو 1350 جنديا و29 دبابة و23 ناقلة جنود مدرعة. (روسيا اليوم)
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