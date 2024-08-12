القتال يجب أن يتوقف الآن.. قادة أوروبيون يدعون إيران لعدم مهاجمة إسرائيل

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طالب زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، إيران وحلفاءها بالاحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير المحتجزين في غزة للخطر.وأضافت الدول، في البيان، أن "القتال يجب أن يتوقف الآن"، وكذلك يتعين الإفراج عن كل المحتجزين لدى حركة حماس.وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى "إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل".ورحب قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بـ"العمل الذي يبذله الشركاء من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن".وأشار البيان إلى أن قادة هذه الدول الثلاث يعملون مع جميع الأطراف لمنع التصعيد ولن ندخر أي جهد لتهدئة التوترات وإيجاد سبيل نحو الاستقرار في غزة.(سكاي نيوز)