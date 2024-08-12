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ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أن "الاغتيال الأخير في بيروت وطهران لاثنين من أعداء إسرائيل، فؤاد شكر، القائد الأعلى في حزب الله، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كان سبباً في وضع الشرق الأوسط على حافة الهاوية.وتوضح الاغتيالات حرب الظل التي تشنها إسرائيل منذ عقود ضد إيران ووكلائها. ومع دخول البلدين في دائرة خطيرة، فإن التهديد بالمواجهة العسكرية المباشرة يلوح في الأفق بشكل أكبر من أي وقت مضى".وبحسب الصحيفة، "إن القضاء على كبار الشخصيات لا يدمر الجماعات المسلحة، بل يساعد على بث حياة جديدة في هذه المجموعات من خلال مساعدتها على كسب دعم شعبي أكبر. ومع ذلك، فإن الاغتيالات خارج الحدود الإقليمية كانت منذ فترة طويلة أداة سياسية مفضلة لإسرائيل، تمامًا كما كانت بالنسبة للولايات المتحدة في ظل الإدارات المتعاقبة. ومع ذلك، فإن القضية المركزية لا تتعلق بالقانون الدولي، بل بالمنفعة السياسية والعسكرية للترخيص الذاتي بالقتل. لدى إسرائيل تاريخ طويل في اغتيال خصومها، وهي حملة تسببت على مر السنين في مقتل عدة مئات من المسلحين، وفي بعض الأحيان قتل مدنيين أبرياء. ومع ذلك، وبعيداً عن تعزيز أمنها بشكل ملموس، تواجه إسرائيل اليوم منطقة أكثر اضطراباً، بما في ذلك التهديدات من كل الاتجاهات تقريباً".وتابعت الصحيفة، "لو كانت الاغتيالات المستهدفة قادرة على القضاء على التهديدات، لما كانت إسرائيل تخوض حروبا على عدة جبهات مختلفة اليوم. ففي غزة، وعلى الرغم من الدمار الواسع النطاق واغتيال العديد من قادة حماس، لا تزال القوات الإسرائيلية تواجه مقاومة حماس المنظمة بعد مرور عشرة أشهر منذ بدأت الحرب العلنية، حتى أن الجماعة تجند مقاتلين جدد".وأضافت الصحيفة، "تواجه إسرائيل، بطبيعة الحال، أزمة وجودية، وقد يكون من المبرر استخدام كل الوسائل المتاحة لها ضد أولئك الذين يهددون وجودها، بما في ذلك ما يسمى "محور المقاومة" المكوّن من إيران وحزب الله وحماس. لكن صناع القرار الإسرائيليين على مر السنين غالبا ما يخلطون بين المكاسب التكتيكية القصيرة المدى والنجاح الاستراتيجي الطويل المدى. إن التركيز على النصر السريع على النجاح الطويل الأمد جعل عمليات القتل المستهدف محورية في الدفاع الإسرائيلي، مع تزايد الرغبة في المخاطرة، على الرغم من أن الاغتيالات لا تعزز أمن إسرائيل بشكل ملموس".وبحسب الصحيفة، "يتم استبدال القادة الذين تم اغتيالهم بسهولة بقادة جدد غالبًا ما يكونون قادة أكثر تطرفًا من صفوف المتشددين.على سبيل المثال، استغرقت حماس بضعة أيام فقط بعد اغتيال هنية في 31 تموز في طهران لتعيين يحيى السنوار رئيساً سياسياً جديداً لها. إن الاغتيالات خارج الحدود الإقليمية، بشكل عام، لا تحقق سوى نجاح مؤقت أو قريب المدى، لكنها تعزز تهديدات طويلة المدى من خلال تأجيج الغضب الشعبي وتوحيد الفصائل المتنافسة.إن الأضرار الجانبية الناجمة عن عملية اغتيال كبرى غالباً ما تكون أكبر مما كانت تساوم عليه الدولة القائمة بالاغتيال. وبدلا من إضعاف نظام أو حركة ما، فإن الاغتيالات الكبرى تميل إلى تقويتها".وتابعت الصحيفة، "على الرغم من قيام إسرائيل باغتيال العديد من قادة حماس منذ السابع من تشرين الأول، فإن الجيش الإسرائيلي يعترف الآن بأن القضاء على حماس ليس هدفاً عسكرياً ممكناً، كما أن إسرائيل لا تملك أي حل عسكري حقيقي ضد حزب الله، الأقوى من حماس. وبدلاً من ذلك، ومع اتساع الانقسامات في المجتمع، تواجه إسرائيل حرباً من الداخل، وهو ما يرمز إليه خروج المتظاهرين اليمينيين عن القانون واقتحامهم المنشآت العسكرية".