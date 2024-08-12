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عربي-دولي

وزير الدفاع التركي: أولويتنا هي الوفاء بالالتزامات حيال حلف الناتو

Lebanon 24
12-08-2024 | 03:47
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قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن بلاده تريد تحسين علاقاتها مع منظمة شنغهاي للتعاون لكن أولويتها هي الوفاء بالتزاماتها حيال حلف شمال الأطلسي.

وأضاف غولر لرويترز في مقابلة مكتوبة “أولويتنا هي الوفاء بالتزاماتنا لحلف شمال الأطلسي الحليف المهم وتعزيز التضامن مع حلفائنا. تركيزنا يجب أن ينصب على أن يكون الحلف مستعدا وثابت العزم وقويا”.
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وتمثل تركيا لاعبا إستراتيجيا فريدا في لوحة الشطرنج الجيوسياسية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بفضل موقعها الجغرافي الحساس الذي يمتد على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا، ودورها المحوري في القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية.
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